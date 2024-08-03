مصرع امرأة واطفالها الـ 3 بحريق داخل منزلهم في بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع امرأة واطفالها الـ 3 بحريق داخل منزلهم في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "امرأة واطفالها الثلاثة لقوا مصرعهم نتيجة اندلاع حريق داخل منزلهم في حي الاعلام ضمن العاصمة بغداد".



وأضاف ان " الحادث نتيجة تماس كهربائي".

