الموجة الخمسينية قد تعود.. العراق يقترب من نصف درجة الغليان

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ ، أن "أيام الخميس والجمعة والسبت سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".وأشارت إلى، أن "طقس يوم الأحد القادم سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".