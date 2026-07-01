مكتب السيد السيستاني: لا يجوز شرعا إلقاء مياه المجاري غير المعالجة والنفايات في الأنهار





ـ محلي



حذر ، اليوم الأربعاء، من إلقاء مياه المجاري غير المعالجة والنفايات الصلبة والمخلفات الطبية والكيميائية في لما يؤدي إليه من الإضرار العام بالناس والفاعل لذلك آثم شرعاً.



نص البيان ادناه: