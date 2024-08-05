وجبة تعيينات جديدة تشمل فئة واحدة

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "قرر مجلس الخدمة العامة الاتحادي بجلسته الطارئة رقم ( 25) المنعقدة في 2024/8/5 المصادقة على تعيين اكثر من (250) قيد على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات على وفق آلية القرعة الإلكترونية للمشمولين بقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017".وكان توزيع المعينين، وفق البيان، على "العناوين الوظيفية التالية (معاون رسام هندسي ، معاون طبي متدرب ، معاون مهندس ، معاون فيزيائي ، رسام ، باحث اجتماعي ، معاون احصائي ، معاون تقني معلوماتية ، ممرض جامعي متدرب ، معاون باحث ، معاون مبرمج ، معاون مترجم )".وأكد المجلس "حرصه الشديد على إنهاء ملف التعيينات وفقاً لمبدأ الكفاءة وسرعة الإنجاز عبر العمل الدؤوب والمتواصل لتشكيلاته كافة وجميع كوادره".