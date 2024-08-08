بسبب الضغوط النفسية.. حادثة انتحار جديدة في البصرة

ويقول المراسل ان القوات الأمنية تلقت بلاغا عن وجود حالة انتحار لرجل – مواليد 1994 - في منطقة حي الحسين وسط محافظة البصرة، مشيرا الى ان طريقة الانتحار كانت بواسطة ربط الملابس في بعضها أعلى سقف غرف الدار.وبحسب المعلومات الامنية الأولية، فان سبب انتحار الرجل يعود الى الضغوط النفسية، كما ان ذويه لم يقدموا شكوى ضد أحد، وفقا للمراسل.تشهد جرائم الإنتحار في العراق، عاما بعد آخر تناميا خطيرا، في حين تباينت أسبابها بين الظروف المعيشية الصعبة والتفكك الأسري، في ظل انتشار السلاح المنفلت الذي عجزت الحكومات المتعاقبة على حصره بيد الدولة.