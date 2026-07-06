تفاصيل عن تشييع السيد الخامنئي في العراق.. مواكب والمسافة 6 كم

وقال الفريق في مؤتمر صحفي تابعته ، ان "جميع الاستعدادات لتشييع جثمان السيد الشهيد علي الخامنئي في والنجف الأشرف، أنجزت"، مبينا ان "يوم غد سيشهد التشييع في الأشرف بحضور رسمي ووفد رفيع المستوى من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف ان "هناك اجتماعات متواصلة للإشراف على الخطط المعدة لمراسم التشييع بمشاركة جميع تشكيلات الجهات الأمنية وطيران الجيش"، مشيرا الى ان "مسار التشييع يبدأ من مجسرات الصدرين إلى العتبة العلوية المقدسة بمسافة 6 كيلومترات".وذكر ان "المواكب الحسينية المشاركة تبلغ 351 موكباً".