وسط توقعات بزيادة اعداد الزائرين الأجانب.. ما هو الموقف في المنافذ الحدودية؟

السومرية نيوز – امني

اعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ان خطة الزيارة الاربعينية تسير وفق ما مخطط لها، فيما توقع ارتفاع اعداد الزائرين الأجانب خلال الفترة القادمة.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي حضرته السومرية نيوز، ان "أجرينا زيارة الى منافذ المنذرية وزرباطية والشيب والان في الشلامجة، للاطلاع على تفاصيل تنفيذ الخطة الأمنية للزائرين المتوجهين الى كربلاء المقدسة"، مبينا "اننا اطلعنا على تفاصيل الخطة، وهناك تنفيذ جيد لها وهي تنفذ في جميع المنافذ".

وأضاف ان "الحكومات المحلية متفاعلة مع الخطة، والزائرين الأجانب يتدفقون بكثافة خلال المنافذ"، لافتا الى ان "الخطة تسير وفق ما مخطط لها ونتوقع ارتفاع اعداد الزائرين خلال الأيام القادمة".

وأكد ان "اعداد الزائرين ارتفع بنسبة قليلة مقارنة مع العام الماضي خلال نفس الفترة".