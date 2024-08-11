الديوانية تتلف ستة أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية

وقالت دائرة الصحة في بيان، "بعد ورود معلومات مؤكدة من قبل جهاز الأمن الوطني عن وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري قامت شعبة الرقابة الصحية في قطاع الديوانية الثاني بإتلاف كمية تقدر بـ ٦ طن من مادة اللحوم الحمراء المجمدة المستوردة".

ونقل البيان عن أشرف صباح شريف مدير شعبة الرقابة الصحية، قوله، إن "الحملات مستمرة حفاظاً على صحة المواطنين"، مضيفا "بعد استحصال الموافقات القضائية تم الاتلاف بمنطقة الطمر الصحي وتم الاتلاف وفق محضر إتلاف أصولي".