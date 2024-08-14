اندلاع حريق قرب محطة للكهرباء في الديوانية

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باندلاع حريق قرب محطة للكهرباء في محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع، قبل قليل، بالقرب من محطة الطاقة الكهرباء الشمالي في الديوانية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يشار الى أن بغداد ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.