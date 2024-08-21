قطع جزئي لطريق ستراتيجي وسط بغداد

السومرية نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بان القوات الأمنية قطعت طريقا ستراتيجيا وسط بشكل جزئي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "تم قطع جزء من سريع محمد القاسم باتجاه الدورة في بغداد، مؤقتاً".

وأضاف ان "ذلك جاء مع دخول حركة سير الزائرين ذروتها"، لافتا الى انه "سيتم تحويل سير المركبات للاتجاه المعاكس".