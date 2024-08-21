قطع جزئي لطريق ستراتيجي وسط بغداد

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
06:30 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السومرية تفتح ملف "الدراسات العليا" مع وزارة التعليم العالي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-497706-638598563831465437.jpg
قطع جزئي لطريق ستراتيجي وسط بغداد
محليات
2024-08-21 | 12:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,959 مشاهدة
السومرية نيوز – محلي
افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بان القوات الأمنية قطعت طريقا ستراتيجيا وسط
بغداد
بشكل جزئي.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "تم قطع جزء من سريع محمد القاسم باتجاه الدورة في بغداد، مؤقتاً".
وأضاف ان "ذلك جاء مع دخول حركة سير الزائرين ذروتها"، لافتا الى انه "سيتم تحويل سير المركبات للاتجاه المعاكس".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
بعمر 20 عاماً.. فتاة تنتحر بقطعة قماش في بغداد
11:23 | 2024-08-18
1.2 مليون قطعة بعام ونصف.. العراق أكبر مستوردي "القنابل المسيلة للدموع من كوريا"
02:27 | 2024-08-18
منتسب في الداخلية ضحية قطعة ارض في بغداد.. قاتله مجهول
11:11 | 2024-08-17
الموافقة على إنشاء مدينة واسط السكنية ورفض تحويل موقع القطعة لمجمع سكني
07:15 | 2024-08-11
قطع
جزئي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تحدد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد
محليات
32.63%
01:57 | 2024-08-21
التربية تحدد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد
01:57 | 2024-08-21
لمدة 4 أيام.. قبة ساخنة على ارتفاع 6 الاف متر ستغلق سماء العراق و"تكتم" انفاسه
محليات
27.65%
01:46 | 2024-08-21
لمدة 4 أيام.. قبة ساخنة على ارتفاع 6 الاف متر ستغلق سماء العراق و"تكتم" انفاسه
01:46 | 2024-08-21
أنباء عن اعتقال زيد الطالقاني في السليمانية
محليات
19.95%
17:08 | 2024-08-20
أنباء عن اعتقال زيد الطالقاني في السليمانية
17:08 | 2024-08-20
التربية توضح بشأن موعد مباشرة الهيئات التربوية وبدء العام الدراسي الجديد
محليات
19.77%
03:12 | 2024-08-20
التربية توضح بشأن موعد مباشرة الهيئات التربوية وبدء العام الدراسي الجديد
03:12 | 2024-08-20
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
21-08-2024 | 2024
14:00 | 2024-08-21
العراق في دقيقة
21-08-2024 | 2024
14:00 | 2024-08-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-21
Morning Live
الشيف .. مهنة عامة لا تقتصر في المنزل فقط - حلقة ٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-21
Morning Live
الشيف .. مهنة عامة لا تقتصر في المنزل فقط - حلقة ٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-21
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين اليوم الثاني - الحلقة ٩٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-21
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين اليوم الثاني - الحلقة ٩٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-21
عشرين
عضو لجنة النزاهة النيايبة باسم خشان - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-20
عشرين
عضو لجنة النزاهة النيايبة باسم خشان - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-20
جات بالليل
فخ الأغاني 20-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-20
جات بالليل
فخ الأغاني 20-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-20
صباحكم أحلى مع سلمى
جدري القرود 20-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-20
صباحكم أحلى مع سلمى
جدري القرود 20-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-20
طل الصباح
الأبراج - لازم تختار 20-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-20
طل الصباح
الأبراج - لازم تختار 20-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-20
الهوا الك
وزارة التربية تظلم طالبة متفوقة بتهمة الغش - الحلقة ١٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-19
الهوا الك
وزارة التربية تظلم طالبة متفوقة بتهمة الغش - الحلقة ١٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-19
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
21-08-2024 | 2024
14:00 | 2024-08-21
العراق في دقيقة
21-08-2024 | 2024
14:00 | 2024-08-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-21
Morning Live
الشيف .. مهنة عامة لا تقتصر في المنزل فقط - حلقة ٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-21
Morning Live
الشيف .. مهنة عامة لا تقتصر في المنزل فقط - حلقة ٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-21
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين اليوم الثاني - الحلقة ٩٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-21
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين اليوم الثاني - الحلقة ٩٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-21
عشرين
عضو لجنة النزاهة النيايبة باسم خشان - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-20
عشرين
عضو لجنة النزاهة النيايبة باسم خشان - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-20
جات بالليل
فخ الأغاني 20-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-20
جات بالليل
فخ الأغاني 20-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-20
صباحكم أحلى مع سلمى
جدري القرود 20-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-20
صباحكم أحلى مع سلمى
جدري القرود 20-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-20
طل الصباح
الأبراج - لازم تختار 20-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-20
طل الصباح
الأبراج - لازم تختار 20-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-20
الهوا الك
وزارة التربية تظلم طالبة متفوقة بتهمة الغش - الحلقة ١٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-19
الهوا الك
وزارة التربية تظلم طالبة متفوقة بتهمة الغش - الحلقة ١٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-19
اخترنا لك
السومرية تفتح ملف "الدراسات العليا" مع وزارة التعليم العالي
15:38 | 2024-08-21
الزراعة تعلن حسم عائدية الأراضي الزراعية
15:29 | 2024-08-21
إخماد حريقين شرقي بغداد
15:18 | 2024-08-21
رئيس تحالف العزم يعلق على "جريمة سامراء"
15:08 | 2024-08-21
السيد الصدر يعلن انتهاء مراسم الخدمة في مضيف آل الصدر لزائري الأربعينية
13:42 | 2024-08-21
عنفت ابنتها ذات الأربع سنوات.. القبض على امرأة في أربيل
13:17 | 2024-08-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كم تتوقعون سيكون عدد زوار الأربعين هذا العام 2024؟
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.