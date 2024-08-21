عنفت ابنتها ذات الأربع سنوات.. القبض على امرأة في أربيل

السومرية نيوز – محلي

أعلنت مديرية أسايش أربيل، اليوم الأربعاء، عن القبض على امرأة عنفت ابنتها ذات الأربع سنوات في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "بعد انتشار فيديو لامرأة وهي تعنف طفلة صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت فرقنا بالتحقيق وتبين أن المرأة تحمل الهوية العربية وتدعى (ز، و، م) ومن اهالي بغداد، وتقيم في أربيل لاغراض العمل".

وأضافت "بأمر من قاضي تحقيق أسايش أربيل، القت قواتنا القبض على السيدة"، لافتة الى ان "التحقيقات كشفت أن الطفلة هي ابنتها وتبلغ من العمر أربع سنوات وتعيش معها منذ الانفصال عن والدها قبل فترة".