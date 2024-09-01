تعزيز التعاون القضائي بين العراق وتركيا

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاحد الموافق 1/ 9 /2024 السفير التركي انيل بورا انان".وأضاف المجلس، أن "الجانبين بحثا تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين".