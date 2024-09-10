مجلس الوزراء يقر آلية لتعيين خريجي الكليات الطبية والصحية بطريقة تدريجية

وذكر بيان لرئاسة الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء أقر آلية لتعيين خريجي الكليات الطبية والصحية بطريقة تدريجية، للأعداد التي تزيد عمّا حدده مجلس النواب في الجدول (ج) الملحق بقانون الموازنة العامة الاتحادية، وفق الآلية الآتية:1-استغلال درجات حركة الملاك في وزارة الصحة.2- تتولى وزارة المالية تحديد واستغلال الدرجات الوظيفية في جميع الجهات الحكومية غير المشمولة بالحذف بموجب قانون الموازنة رقم (13) لسنة 2023، وتحويلها الى وزارة الصحة لذات الغرض.3- في حالة عدم كفاية الدرجات المتوفرة من 1 و 2 أعلاه، يتم ترحيل الذين لن يجري تعيينهم لهذه السنة إلى السنة القادمة مع اعطائهم الأولوية بالتعيين.4-تعد وزارة الصحة نظامًا للتدرج الطبي الخاص لمدة سنتين مع منحهم إجازة ممارسة المهنة بعد انقضاء المدة.5- تستمر اللجنة المكلفة بإيجاد الحلول القانونية والتنظيمية لمعالجة موضوع التعليم الطبي والتدرج الطبي".