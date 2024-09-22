هزة أرضية قرب الحدود العراقية الايرانية

– محلي

أعلنت وزارة النقل، الاحد، عن تسجيل هزة أرضية قرب الحدود الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المراصد الزلزالية لوزارة النقل هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزه ارضية ظهر الاحد قرب الحدود الإيرانية".

وأضاف ان "الهزة الارضية تبعد حوالي 25 كم عن الحدود الايرانية، وبلغت قوتها 3.9 درجة ولم يتم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من الحدود".