التربية: إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط يوم غد الأربعاء

وقال المتحدث الرسمي باسم كريم السيّد في بيان، "تُنوّه للامتحانات إلى استكمال أعمال وجهود مراكز الفحص والتدقيق، وبناءً على توجيهات الوزير، سيتم إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط يوم غدٍ الأربعاء، بإذن الله تعالى".

وأضاف "سيتم نشر الرابط الرسمي والموحّد للنتائج عبر الحساب الرسمي لوزارة التربية الموثّق بالعلامة الزرقاء حصراً"، داعيا الطلبة وأولياء الأمور الى "عدم تداول أو فتح أي روابط تُنشر عبر صفحات أو قنوات غير رسمية، حفاظاً على بياناتهم، وتجنباً لأي محاولات تضليل أو انتحال، والاعتماد على المنصات الرسمية للوزارة حصراً".