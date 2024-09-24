كل شيء يؤدي إلى باب المعظم "قافل".. قائمة بأبرز ازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية نزلةسدة العرصات وجميع الشوارع التقاطع بين طريق معسكر الرشيد وشارع 42كرادة داخل وكرادة خارججسر وساحة الطابقينشارع قطر الندى وجسر الجادرية ازدحام متصلشارع المطار وسريع القادسية ازدحام طويل جدا ومتصلشارع دمشق امام كراج العلاوي والزوراءمن مجسر الامانة الى النهضة وفي الجانب الاخر من نفق النداء لغاية مجسر العلويةشارع بن نصير ومجسر الأمانةمجسر فلسطين وشارع بور سعيد ومجسرشارع الكيلاني وساحة الخلاني لغاية ساحة وشارع الجمهورية وجسر السنكشارع الرشيد بالكاملشارع الجمهورية بين ساحة الخلاني والشورجة السايدينشارع حيفا وشارع 6 الشيخ معروفشارع النضال وشارع الوزارات من فائق الى مجسرشارع الشيخ عمر وشارع الوزيرية وجميع الشوارع والازقة المؤدية الى او الداخلة او الخارجة من باب المعظم ازدحام بالكاملشارع 14 تموز بين نفق العلاوي ومجسر الشالجية السايدينشارع 14 رمضان