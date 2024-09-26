الحبس الشديد لسنتين بحق 5 موظفين في مطار النجف

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "محكمة جنايات أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين على خمسة موظفين في وفق المادة ٤٣٠عقوبات".وأضاف المصدر، أن "الحكم جاء على خلفية هدر في المال العام بعد اتهامهم بصرف أموال لمدير المطار السابق لبناء بيت داخل المطار دون موافقات".