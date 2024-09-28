تظاهرتان في بغداد تنديداً باغتيال السيد نصر الله

وقال المصدر لـ نيوز، إن "القوات الامنية اغلقت الطرق المؤدية الى الجسر المعلق وسط العاصمة، وسط حفظ وذلك بعد انطلاق تظاهرة من انصار قبل انصار الحشد الشعبي".وأضاف، ان "تظاهرة ثانية انطلقت في التحرير وسط بغداد، من قبل انصار التيار الصدري، تنديداً باغتيال السيد نصر الله".