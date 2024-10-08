القبض على ثلاثة متهمين بتهريب الكاز في بغداد

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بالقبض على ثلاثة متهمين بتهريب الكاز في بغداد.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "معلومات وردت بوجود مجموعة مكونة من ثلاثة اشخاص تقوم بتهريب مادة الكاز من احد الكراجات التابعة لوزارة النقل ضمن جانب الرصافة".

وأضاف "تم نصب كمين محكم ومن خلاله تم القبض على ثلاثة اشخاص احدهم هو حارس الكراج مع ضبط 4 عجلات نوع كيا حمل".