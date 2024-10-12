بغداد.. والد يدهس طفله وجثة باحد فنادق الكاظمية وفتاة تشنق نفسها

وقال لـ نسوز، ان "طفلاً تولد 2018 لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل والده الذي كان يقود المركبة نوع بيك اب ضمن ناحية اليوسفية"، مبينا انه "وحسب ادعاء الاب انه لم ينتبه لوجود ابنه بالقرب من المركبة، وتم ايداعه التوقيف كاجراء اصولي".وفي حادث منفصل، افاد "بوفاة مشتبه بها لرجل تولد 1957 داخل احد الفنادق ضمن شارع المراد في الكاظمية"، مبينا ان "المتوفي يسكن ايران، و تم ارسال الجثة الى الطب العدلي لمعرفة اسباب الوفاة".من جانب اخر، اشار المصدر، الى "اقدم فتاة تولد 2011 على الانتحار باسلوب شنق نفسها مستخدمة حبل معلق بسقف الغرفة ضمن منطقة حي النصر في الصدر ".ولفت الى ان "الفتاة طالبة مدرسة ولم تعرف آسباب الأنتحار".