فائق زيدان وعقيل مفتن على طاولة واحدة لبحث هذه الملفات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن رئيس مجلس الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل الموافق 17 أكتوبر/تشرين 2024، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن.وأضاف البيان، انه تم بحث التي تتعلق بعمل اللجنة الاولمبية والمعروضة امام القضاء، وبما يخدم مسيرة الرياضة العراقية.