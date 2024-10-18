انطلاق تظاهرة في كربلاء دعماً للسيد السيستاني وتضامناً مع غزة ولبنان (صور)

ويقول مراسل السومرية، ان تظاهرة انطلقت قبل قليل في محافظة كربلاء المقدسة بين الحرمين الشريفين دعماً للمرجع الديني في الاشرف علي السيستاني (دام ظله) بعد الإساءة الصهيونية التي حدثت مؤخراً وتضامناً مع قطاع غزة المحاصر وما يجري في لبنان.ادناه:تحظى المرجعية الدينية العليا في العراق، الممثّلة بالسيد علي السيستاني (دام ظله)، بدورٍ قيادي بارز ذي تأثير خصوصاً لناحية المواقف التي صدرت عنه خلال الأزمات والقضايا المصيرية التي واجهها العراق خلال مرحلة الاحتلال الأميركي، أو بعد ظهور تنظيم "داعش" الارهابي واحتلاله لمناطق واسعة من العراق، ووقوفه الدائم إلى جانب المقاومتين الفلسطينية واللبنانية قبالة الغطرسة "الإسرائيلية"، ودعمه لشعوب المنطقة.يُعرف السيستاني بدعمه لقضايا الأمة الإسلامية والمنطقة، ومنذ أن وسّع "الكيان الإسرائيلي" عدوانه على لبنان، أصدرت المرجعية العليا في العراق توجيهاتها بدعم اللبنانيين، كما أصدر السيستاني عدة بياناتٍ كان من أبرزها حديثه عن وحشية الاحتلال عندما عمل على تفجير أجهزة الاتصالات الشخصية واستهداف الأبنية السكانية في لبنان والتي تضمّ النساء والأطفال.كذلك، وجّهت المرجعية بإعانة اللبنانيين وتقديم الدعم لهم، من خلال توزيع المساعدات في بيروت وعدة مناطق حتى وصلت مساعداته في الأيام الأخيرة مناطق في شمالي لبنان أي طرابلس.