محافظة عراقية تقلص الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال شهري تموز وآب

وذكر ، في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تقليص الدوام لمدة ساعة واحدة من نهاية الدوام الرسمي طيلة شهري تموز وآب".واشار الى ان "التقليص جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة".