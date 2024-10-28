المحكمة الجنائية المركزية: الإعدام لـ7 تجار مخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم 136 كيلو غرام من نوع صفر واحد (كبتاغون)، فضلا عن 2000 حبة مخدرة".وأضاف أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".