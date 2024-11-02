بالصور.. قرار صارم يطبق داخل المدن السكنية في واسط

نيوز – محلي

باشرت كوادر البلدية في وباقي الاقضية والنواحي بواسط، اليوم السبت، بتنفيذ قرار صام يخص المواشي داخل المدن السكنية.

وقال مراسل نيوز، ان "كوادر البلدية في والأقضية والنواحي التابعة للمحافظة، باشرت بمصادرة المواشي والأغنام من مركز المدينة".

وأضاف ان "ذلك جاء نتيجة الحملة التي اطلقها المحافظ بمنع تربية المواشي وبيعهن داخل المدن"، لافتا الى انه "سيتم إقامة دعاوى قضائية ضد أصحاب الحظائر كافة في المدن السكنية".