هياكل عظمية لطيور وقبور على شكل جرار صغيرة.. غرائب بأهوار ذي قار

ونشر مهتم بشؤون الاثار عبر صفحته الشخصية، صوراً لغرائب وجدت بعمليات التنقيب لقبور على شكل جرار صغيرة وفي داخلها هياكل عظمية لطيور.وأشار الى ان "هذه القبور تم العثور عليها في أحد المواقع الأثرية في أهوار والذي يعود لعام 1850 .ادناه الصور: