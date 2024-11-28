العمل تعلن تحويل اكثر من 8500 مستفيد من الحماية الاجتماعية الى عقود بوزارة الداخلية

نيوز – محليات



أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسدي، اليوم الخميس، تحويل أكثر من (8500) مستفيد من الحماية الاجتماعية الى عقود في ضمن الوجبة الثانية.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ نيوز، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أكد تحويل أكثر من (8500) مستفيد من الحماية الاجتماعية الى عقود في ضمن الوجبة الثانية".