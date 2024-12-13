بتهمة الرشوة.. القبض على أربعة موظفين يعملون في تربية البصرة

وقال في حديث لـ نيوز، انه "تم القاء القبض على أربعة موظفين يعملون في حسابات تربية قسم الامتحانات الخارجية".وأضاف ان "هيئة أوقفت بسبب اخذ مبالغ نالية إضافية من المتقدمين على الامتحانات الخارجية بشكل يخالف الضوابط".