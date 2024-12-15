هل اغلق مطار بغداد وتوقفت الرحلات؟

نيوز – محلي

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، ان مطار الدولي مفتوح أمام الطائرات.



وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته نيوز، ان "مطار مفتوح أمام الطائرات العابرة والهابطة والمغادرة".

وأضاف، أن " الحركة في مطار الدولي جيدة جدا وبانسيابية عالية".

وجاء ذلك بعدما تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي خبرا مفبركا تضمن انه تم اغلاق مطار وتوقف الرحلات دون معرفة الأسباب.