البرلمان يخاطب المالية: اطلقوا المكافآت التشجيعية

نيوز – محلي

دعت الثقافة النيابية، اليوم الاثنين، لاطلاق مكافآت الفنانين والادباء والصحفيين.

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ نيوز، ان "على الاسراع في اطلاق المكافآت التشجيعية للفنانين والادباء والصحفيين قبل انتهاء العام الحالي".

واكد والاعضاء "على ضرورة توزيع تلك المكافآت بشكل بين الفئات المشمولة لتصل الى مستحقيها الحقيقيين".

وبينت اللجنة انها "ستتابع عملية التوزيع، وقوائم الأسماء وفقا للضوابط المعمول بها من قبل النقابات والاتحادات المشمولة بتلك المكافآت".