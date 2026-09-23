أربيل تطالب بـ 450 مليار دينار إضافية لتوحيد رواتب البيشمركة في موازنة 2027

وكشف سكرتير ، ، أن وفد حكومة الإقليم طالب رسمياً خلال المباحثات الجارية مع بشأن موازنة عام 2027 بزيادة قدرها 450 مليار دينار على المخصصات الحالية لرواتب 148 ألف عنصر من قوات البيشمركة، بحسب ما نقلت وسائل اعلام كردية.وأوضح أن هذه الزيادة تهدف إلى تحقيق المساواة التامة في الرواتب والمخصصات المالية بين منتسبي قوات البيشمركة ونظرائهم في القوات العسكرية العراقية.