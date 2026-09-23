تفاصيل جديدة.. ما الذي حدث خلف كواليس حظر الطيران الإيراني في بغداد؟

وقال المصدر، إن " لا تتحمل مسؤولية عدم استقبال الطائرات الايرانية وكذلك التابعة لمجلس الوزراء والمسؤولة عن منح الموافقات وفقاً لمبدأ التعامل بالمثل مع الجانب الإيراني في ملفات السفر والطيران وبما يتوافق مع القوانين المنظمة للطيران دوليا"، بحسب ما نقلت .وأضاف ان "المسألة تتعلق بشركات المناولة والخدمات الأرضية وهي شركات خاصة غير حكومية متعاقدة مع شركات الطيران الايرانية لتقديم خدمات ما بعد الهبوط وقبل الإقلاع بما في ذلك تحميل الحقائب وإنزالها وتنظيم إجراءات صعود المسافرين الى الطائرات وغيرها من الخدمات"، مبيناً ان "هذه الشركات هي من اعتذرت لشركات الطيران الإيرانية عن تقديم خدماتها خشية التعرض للعقوبات".وتابع، ان "المطارات العراقية توفر بيئة مكانية للشركات الخاصة التي تقدم خدماتها مقابل أجور ولا تتدخل في طبيعة تعاقد هذه الشركات مع شركات الطيران بأي تفصيل".