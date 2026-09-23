العراق من الدوحة: الفساد داء عابر للحدود ونطالب بتعاون فاعل لاسترداد الأموال

– محليات



انطلقت، اليوم الأربعاء، في العاصمة القطريَّة ، أعمال الدورة السادسة لمُؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيَّة العربيَّة لمُكافحة الفساد الذي يُعَدُّ الآليَّة العربيَّة الرئيسة لدعم تنفيذ الاتفاقيَّـة ومُتابعتها.





وشاركت جمهوريَّة بوفدٍ، ترأسه محمد ، رئيس الاتحاديَّة، لتأكيد التزام العراق بتنفيذ الاتفاقيَّة التي انضمَّ إليها في العام ٢٠١٢.



فيما ألقى اللاميّ كلمة جمهوريَّة العراق، التي سلَّط فيها الضوء على الجهود الوطنيَّة المبذولة في تنفيذ بنود الاتفاقيَّتين العربيَّة والأمميَّة لمكافحة الفساد، حيث أكَّد الإيمان الراسخ بضرورة التعاون العربيّ لمكافحة الفساد، واصفاً الفساد بالداء العابر للحدود الذي يستدعي تضافر الجهود، كما تستدعي مُكافحة الإرهاب والأوبئة والأمراض ذلك التعاون.



وسلَّط رئيس هيئة النزاهة العراقيَّة الضوء على أبرز الخطط الوطنيَّة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة ماضية بإقرار الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد لغاية العام ٢٠٣٠، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطبيق نظم الحوكمة والتحوُّل الرقميّ.



وبيَّن أنَّ جهود العراق لا تقتصر على الجانب الماليّ والتحقيقيّ الزجريّ، بل ترتكز على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان كعاملٍ أساسٍ، وإطلاق برامج تستهدف شرائح المُجتمع المُختلفة، ولا سيما شريحة الشباب ليكونوا مُحرّكاً لنشر ثقافة النزاهة، فضلاً عن إصدار لائحة السلوك الوظيفيّ الخاصَّة بالانتخابات، لضمان عدم استغلال موارد الدولة وإطلاق مواثيق شرف النزاهة بمُساهمةٍ فاعلةٍ من الفعاليَّات الاجتماعيَّة وقادة الرأي. وافتتح الشيخ حمد بن رئيس والشفافيَّة القطريَّة فعاليَّات المؤتمر، الذي شهد في بدايته تسلُّم دول قطر رئاسة الدورة السادسة للاتفاقيَّة العربيَّة لمكافحة الفساد من السابقة.وشاركت جمهوريَّة بوفدٍ، ترأسه محمد ، رئيس الاتحاديَّة، لتأكيد التزام العراق بتنفيذ الاتفاقيَّة التي انضمَّ إليها في العام ٢٠١٢.فيما ألقى اللاميّ كلمة جمهوريَّة العراق، التي سلَّط فيها الضوء على الجهود الوطنيَّة المبذولة في تنفيذ بنود الاتفاقيَّتين العربيَّة والأمميَّة لمكافحة الفساد، حيث أكَّد الإيمان الراسخ بضرورة التعاون العربيّ لمكافحة الفساد، واصفاً الفساد بالداء العابر للحدود الذي يستدعي تضافر الجهود، كما تستدعي مُكافحة الإرهاب والأوبئة والأمراض ذلك التعاون.وسلَّط رئيس هيئة النزاهة العراقيَّة الضوء على أبرز الخطط الوطنيَّة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة ماضية بإقرار الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد لغاية العام ٢٠٣٠، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطبيق نظم الحوكمة والتحوُّل الرقميّ.وبيَّن أنَّ جهود العراق لا تقتصر على الجانب الماليّ والتحقيقيّ الزجريّ، بل ترتكز على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان كعاملٍ أساسٍ، وإطلاق برامج تستهدف شرائح المُجتمع المُختلفة، ولا سيما شريحة الشباب ليكونوا مُحرّكاً لنشر ثقافة النزاهة، فضلاً عن إصدار لائحة السلوك الوظيفيّ الخاصَّة بالانتخابات، لضمان عدم استغلال موارد الدولة وإطلاق مواثيق شرف النزاهة بمُساهمةٍ فاعلةٍ من الفعاليَّات الاجتماعيَّة وقادة الرأي.

وعلى صعيد استرداد الأموال والأصول، أكَّد اللاميُّ أنَّ هذا الملفَّ يحتلُّ حيّزاً مُهمّاً من الجهود الوطنيَّة، مُجدّداً الدعوة لبقيَّة الدول المنضويَّة في الاتفاقيَّة للتعاون الفاعل لتجاوز الصعوبات التي ما زالت تعترض تسريع تنفيذ طلبات الاسترداد.



وفي ختام كلمته، أكَّد اللاميّ أنَّ العراق عازم على المضي قُدُماً في طريق مكافحة الفساد، مُتسلّحاً بالاستقلاليَّة والشراكة المُجتمعيَّة والتعاون العربيّ والدوليّ المثمر.



وشهدت فعاليات المؤتمر انتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال، فيما انبثق عنه مجموعةٌ من القرارات مُقدّمة من الأمانة العامَّة لجامعة الدول العربيَّة، فضلاً عن قراراتٍ مُقترحةٍ من الدول الأطراف في الاتفاقيَّـة.



ومن الجدير بالذكر أنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة هي الممثل الرسميّ لجمهوريَّة العراق في الاتفاقيَّتين العربيَّة والأمميَّة لمُكافحة الفساد، وتعمل على الإيفاء الكامل بالالتزامات المُحدَّدة بموجبهما، الذي تأتي في مُقدّمتها التعاون وتبادل المُساعدة والخبرات والحضور الفاعل في المحافل والمؤتمرات التي تنظمانها.