6 محافظات في الموجة الخريفية.. حرارة جديدة قادمة للعراقيين

وذكر بيان للهيئة، تلقته (واع)، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".وأضاف أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً على العموم مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشار إلى أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأوضح أن "يوم الأحد سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماَ جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".