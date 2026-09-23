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6 محافظات في الموجة الخريفية.. حرارة جديدة قادمة للعراقيين
محليات
2026-09-23 | 03:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
518 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الاربعاء، ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة.
وذكر بيان للهيئة، تلقته
وكالة الأنباء العراقية
(واع)، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".
وأضاف أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً على العموم مع بعض الغيوم في
المنطقة الشمالية
، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
وأشار إلى أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".
وأوضح أن "يوم الأحد سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماَ جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
وتابع البيان أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس ستتراوح بين 34-46".
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