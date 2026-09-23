العراق يتحرك لنقل 512 مداناً تركياً إلى بلدهم

وقال العلاقات العدلية والمتحدث باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، بأنه "عقد لقاءً مع المستشار الجديد في ببغداد، مراد كوزكلو، لبحث ملفات عدلية وقانونية مشتركة، في مقدمتها أوضاع النزلاء الأتراك المودعين في الأقسام الإصلاحية العراقية، إلى جانب أوضاع نظرائهم العراقيين وإمكانية نقل المدانين بجميع الجرائم عدا الإعدام بين البلدين".وأوضح لعيبي أن "عدد المدانين الأتراك في يصل إلى 512، بواقع 272 نزيلاً في الأقسام الإصلاحية، و187 سجيناً من تنظيم (قسد) الإرهابي مودعين في سجن ، علاوة على 53 طفلاً من المصاحبين لأمهاتهم المحكومات بجرائم إرهابية".وأردف أن "اللقاء تناول أوضاع النزلاء المذكورين والإجراءات المتعلقة بمتابعة شؤونهم، فضلاً عن تنظيم جدول الزيارات الرسمية التي تجريها لرعاياها من النزلاء في الأقسام الإصلاحية، بما يضمن متابعة أوضاعهم ضمن السياقات القانونية والأصولية المعتمدة"، مشيرا الى أن "الجانبين ناقشا مشروع مذكرة التعاون بشأن نقل المحكومين بعقوبات عدا الإعدام والتي اقترحها الجانب العراقي، ووفق ضوابط قانونية محددة وبما يتوافق مع التشريعات والأنظمة النافذة في البلدين".التوجه، بحسب لعيبي، "يأتي في إطار تنظيم أوضاع المحكومين من رعايا البلدين وتعزيز التنسيق العدلي والقضائي، بما يتيح عند استكمال الإجراءات والموافقات القانونية، بحث نقل المحكومين لقضاء ما تبقى من مدد أحكامهم وفق الآليات التي تحددها مذكرة التعاون المقترحة".وتابع أن "التعاون بين العراق وتركيا بهذا المجال يستند كذلك إلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي الموقعة بين العراق وتركيا والمصادق عليها العام 1990، والتي تشكل أحد الأطر القانونية المنظمة للتعاون بين البلدين في القضايا القضائية والعدلية"، مؤكداً أن "اللقاء شدد على أهمية مواصلة تطوير التعاون وتعزيز التنسيق القانوني والعدلي بين البلدين".