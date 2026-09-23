الحكم بإعدام قاتل الضابط والمنتسب في حادثة تجاوزات الدورة

وقال المصدر لـ ، ان "محكمة جنايات اصدرت حكماً بالإعدام بحق المدان خلف ، قاتل العميد طلاع والمفوض خالد عباس لفتة".واضاف ان "ذلك جاء جريمة استهدافهما أثناء أداء الواجب خلال ازالة التجاوزات في منطقة الدورة جنوبي ".