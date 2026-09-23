الان.. المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين

نيوز- محلي

اعلنت ، اليوم الاربعاء، عن المباشرة بتمويل رواتب الموظفين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تمت المباشرة بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول الجاري اعتباراً من اليوم".