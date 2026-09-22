البصرة.. السيطرة على حريق بمحولة كهرباء في حقل الرميلة

أفاد مصدر محلي، بالسيطرة على حريق اندلع في محولة كهرباء بحقل في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "فرق اطفاء هيئة تشغيل الشمالية تسيطر على حريق اندلع في محولة كهرباء تابعة لدائرة الكهرباء في محطة حقن ماء وبوقت قياسي جداً". وأضاف المصدر أن "الحريق لم يسفر عن اي اضرار بشرية".

