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تمديد سن التقاعد إلى هذا العمر في كردستان وشمول فئات جديدة
محليات
2026-09-22 | 11:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
828 شوهد
أعلنت حكومة
إقليم كردستان
، اليوم الثلاثاء، تمديد سن التقاعد إلى 65 عاما، وشمول فئات جديدة.
وذكرت حكومة
إقليم كردستان
، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "بأمر من رئيس حكومة إقليم
كردستان
مسرور بارزاني
، أصدر تعديلا على إحدى فقرات تعليمات قانون التقاعد، بما يوسع حق تمديد سن التقاعد إلى 65 عاما ليشمل أيضا ذوي شهداء الكرد الفيليين وشهداء المؤسسة الاتحادية".
واضاف البيان ان "رئاسة
مجلس الوزراء
، عدلت فقرة خاصة من تعليمات قانون التقاعد، ووسعت نطاق المستفيدين من تمديد سن التقاعد إلى 65 عاما"، لافتا الى أنه "بموجب الأمر الجديد لمجلس الوزراء، المرقم (11760) والصادر بتاريخ 17 أيلول 2026، جرى تعديل الفقرة (ثالثاً/2) من الأوامر السابقة".
وواصل البيان انه "بحسب النص المعدل، تقرر أن يشمل حق تمديد سن التقاعد إلى 65 عاما، إضافة إلى ذوي شهداء إقليم كردستان، الفئات - الموظفون من ذوي الدرجة الأولى والثانية لشهداء الكرد الفيليين، والموظفون من ذوي الدرجة الأولى والثانية للشهداء المسجلين- وفقا لقانون
مؤسسة الشهداء
الاتحادية رقم (2) لسنة 2016 المعدل".
واختتم البيان، أن "الشرط الأساسي للاستفادة من هذا القرار هو تقديم وثائق رسمية صادرة عن الجهة المعنية، لغرض التحقق من ملفاتهم وإثبات استحقاقهم".
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