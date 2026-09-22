تمديد سن التقاعد إلى هذا العمر في كردستان وشمول فئات جديدة

وذكرت حكومة ، في بيان ورد لـ ، انه "بأمر من رئيس حكومة إقليم ، أصدر تعديلا على إحدى فقرات تعليمات قانون التقاعد، بما يوسع حق تمديد سن التقاعد إلى 65 عاما ليشمل أيضا ذوي شهداء الكرد الفيليين وشهداء المؤسسة الاتحادية".واضاف البيان ان "رئاسة ، عدلت فقرة خاصة من تعليمات قانون التقاعد، ووسعت نطاق المستفيدين من تمديد سن التقاعد إلى 65 عاما"، لافتا الى أنه "بموجب الأمر الجديد لمجلس الوزراء، المرقم (11760) والصادر بتاريخ 17 أيلول 2026، جرى تعديل الفقرة (ثالثاً/2) من الأوامر السابقة".وواصل البيان انه "بحسب النص المعدل، تقرر أن يشمل حق تمديد سن التقاعد إلى 65 عاما، إضافة إلى ذوي شهداء إقليم كردستان، الفئات - الموظفون من ذوي الدرجة الأولى والثانية لشهداء الكرد الفيليين، والموظفون من ذوي الدرجة الأولى والثانية للشهداء المسجلين- وفقا لقانون الاتحادية رقم (2) لسنة 2016 المعدل".واختتم البيان، أن "الشرط الأساسي للاستفادة من هذا القرار هو تقديم وثائق رسمية صادرة عن الجهة المعنية، لغرض التحقق من ملفاتهم وإثبات استحقاقهم".