هل علينا مقاطعتها؟.. ضبط 250 كغم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك في كربلاء

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت مفارز قسم السيطرات الخارجية في من ضبط اكثر من (250) كيلوغراماً من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، وذلك في إحدى السيطرات الخارجية، أثناء محاولة إدخالها إلى المحافظة".وتابعت: "جاءت عملية الضبط في إطار الإجراءات الرقابية والتفتيشية المتواصلة التي تنفذها مفارز السيطرات الخارجية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومنع دخول المنتجات التي تشكل خطراً على العامة".واشارت الى انه "عقب استكمال الإجراءات القانونية الأصولية، جرى تسليم المضبوطات إلى الجريمة المنظمة، بحضور الجهات الرقابية المختصة، فيما تولت الرقابة الصحية إتلاف اللحوم المضبوطة، بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم".