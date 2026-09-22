السيد الصدر يوجه باستقبال "المؤمنين" في النجف 3 أيام أسبوعياً

وقال في تدوينة له "كلفت بعض الأخوة الثقاة رعاهم الله.. باستقبال المؤمنين أعزهم الله بعزه.. في كل يوم خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع.. وذلك للنظر بأمورهم وحل مشاكلهم وخدمتهم والوقوف عند حاجاتهم الاجتماعية والفقهية والشرعية وما شاكل ذلك، بما يرضي الله ورسوله وأهل بيته ومرجعنا تقدست روحه الطاهرة".وأضاف: "فللمؤمنين مراجعتهم مع الالتزام بالأمن والنظام والأخلاق جزاهم الله خير الجزاء وذلك من بعد صلاة الظهرين ولمدة ساعتين من الأيام أعلاه ، وذلك في جامع عليها السلام في الأشرف عاصمة المذهب الامامي الإثني عشري".