في العراق.. تسجيل 1179 دعوى اعتداء زوجة على زوجها

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء الحقوقي في مؤتمر صحفي بعد مرور 100 يوم من عمر الحكومة وحضرته ، ان "عدد الدعاوى المسجلة لدى الوزارة منذ الأول من كانون الثاني الماضية ولغاية اليوم بشان ملف حماية الأسرة والطفل بلغت 10750 دعوى".واضاف ان "هذه الدعاوى توزعت بواقع 5224 دعوى اعتداء زوج على زوجته و1179 دعوى اعتداء زوجة على زوجها".واكد انه "تم تسجيل 1109 دعاوى لاعتداء أبناء على آبائهم".