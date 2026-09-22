الداخلية: افتتحنا موقعين للمرور والمعاملات ستنجز عبر الهواتف الذكية

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء الحقوقي في مؤتمر صحفي بعد مرور 100 يوم من عمر الحكومة وحضرته ، انه "تم تعزيز التحول الرقمي وتسهيل مراجعات تسجيل عجلات المواطنين وافتتاح مواقع تسجيل جديدة في وبلد واعادة بناء وتحديث (17) مجمع للتسجيل في والمحافظات"، مبينا ان "اتمتة الخدمات وتسهيل الاجراءات الرقمية عبر الهواتف الذكية بالمباشرة بوضع نظام تطبيق ذكي يمكن المواطنين من ترويج قسم كبير من المعاملات دون مراجعة دوائر المرور".وذكر انه "تم تجهيز (60) رادار متحرك محمول على الدوريات الجميع المحافظات بنسبة بلغت 60% كمرحلة اولى جن السنة البالغ 100"، لافتا الى "منح وتجديد (135) (الف) اجازة سياقة للمواطنين بمختلف الأصناف".واكد "اقامة الفلاتر المرورية الذكية لرصد السرعات المفرطة من خلال نصب (207) فلتر مروري مدعوم بـ (41) رادار متطور"، مشيرا الى "ضبط مخالفات بعدد (304) (الف) مخالفة مرورية في التقاطعات الذكية الخمسة في بغداد (المثنى, حماة, فلسطين, , دريم ستي".وتابع "كما تم ضبط اكثر من (148) الف) مخالفة للاشارة الحمراء و(6652) لاستخدام الهاتف النقال و (149) (الف) لعدم ارتداء حزام الأمان".