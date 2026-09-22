حرارة منخفضة واتربة.. نهاية الأسبوع يختلف عن باقي أيامه

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً على العموم مع تواجد بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى وتبقى ثابتة في وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأضافت أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول إلى غائم خلال الليل على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً"، مشيرة الى ان "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار إلى 40 كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأقسام من المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية جيدة جداً (8-10) كم وفي الغبار (3-5) كم".وتابعت أن "السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الشمالية والجنوبية وصحواً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".