إصابة عامل نتيجة تسرب غاز الكلور في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بإصابة عامل نتيجة تسرب غاز الكلور جنوب غربي .

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وقال المصدر في حديث لـ ، "إصابة عامل محطة نتيجة تعرضه الى حادث اختناق بسبب تسرب غاز الكلور من اسطوانة حجم طن داخل محطة تصفية مياه ضمن منطقة سويب".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني في مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على التسرب".