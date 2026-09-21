توضيح حول قرار البرلمان الخاص بأسعار الوقود

وقال السيد لـ ، ان " الزم الحكومة بإعادة أسعار المشتقات النفطية الى السعر الأصلي".وأضاف ان "القرار تضمن دعم المنتجات وخفض الأسعار لما كانت عليه"، مشيرا الى انه "تقرر وضع خطة لمدة 30 يوما لتجاوز ازمة الوقود".وصوت مجلس النواب اليوم الاثنين على التوصيات الخاصة بأزمة الوقود والتي تضمنت إعادة النظر بقرار 429 لسنة 2026 الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية ودراسة اثارها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها تؤثر على أسعار الوقود وتنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على كلف النقل والإنتاج والخدمات.