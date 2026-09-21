سائقو صهاريج عراقيون يناشدون الحكومة بعد احتجاز أكثر من 150 عجلة في سوريا

وقال عدد من السائقين في مناشدة، إن دوريات السورية قامت باحتجاز صهاريجهم وفرض حجز لمدة شهر على المركبات، على خلفية تجاوز إحدى العجلات المتوقفة على الطريق داخل الأراضي السورية، مشيرين إلى أن الإجراءات شملت أكثر من 150 عجلة عراقية.وأضافو أن الصهاريج العراقية تختلف عن المركبات الصغيرة من حيث الحجم وطبيعة الحركة، مؤكداً أن عدداً كبيراً من السائقين أصبحوا يواجهون غرامات وحجزاً لمركباتهم لمدة شهر.وأشار السائقون إلى أنهم عالقون منذ نحو ثلاثة أيام من دون توفير الطعام والمياه، لافتين إلى أن غالبية السائقين من كبار السن ولا يستطيعون مواصلة القيادة طوال الليل، فضلاً عن الظروف الصعبة التي يواجهونها أثناء الانتظار.وطالب السائقون والجهات المعنية، وممثلي أصحاب الصهاريج، بالتدخل لدى الجانب السوري ورفع مطالبهم إلى مدير المنافذ والجهات المسؤولة، من أجل معالجة الأزمة والإفراج عن المركبات المحتجزة.