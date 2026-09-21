الولائي: المقاومة لم تطرح مطلب شخصي أو سياسي في مباحثات تنظيم السلاح

وقال الولائي في بيان: "من حق شهداء المقاومة ومجاهديها وجماهيرها أن يفخروا، فالمواقف تُختبر عند المفترقات الكبرى"، مشيراً إلى أنه في مباحثات تنظيم السلاح وترسيخ السيادة الوطنية، لم تطرح قوى المقاومة أي مطلب شخصي أو سياسي، ولم تقدّم أيَّ مصلحةٍ على مصلحة .وأضاف أن "هاجسها الأساس هو سيادة العراق وقراره الوطني واستقلاله، ورفض الوصاية والتدخل الخارجي، وهي مبادئ تستحق التضحيات وتتقدم على كل الاعتبارات"، مختتماً بالقول: "حقًا هي مقاومة.. حتى يكون العراق سيد نفسه".