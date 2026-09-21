انقلاب شاحنة عراقية في ساحة التبادل بمنفذ طربيل الحدودي (صور)

وعلى خلفية الحادث، وجّه سائقو المركبات والشاحنات العراقية مناشدات ومطالبات عاجلة إلى الجهات والحكومة الأردنية لإصلاح هذه التكسّرات والحفر بشكل فوري، لكونها تشكل خطراً مباشراً على حياة السائقين وتتسبب بأضرار مادية جسيمة بمركباتهم وبضائعهم أثناء عملية التبادل التجاري ونقل البضائع عبر الحدود.الصور أدناه: