نهاية الاسبوع.. حرارة منخفضة وضيف ثقيل يظهر من جديد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ إن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً"، مبينة أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية وتبقى مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى".واضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط إلى أكثر من 30 كم/س في الأقسام الشرقية من مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتبقى مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية"، مشيرة الى ان "يوم الجمعة القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط إلى أكثر من 30 كم/س في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".